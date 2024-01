Neige verglas. Les bonnes conduites à adopter sur la route

Le département de l'Orne est placé en vigilance orange neige-verglas dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 janvier. Les routes deviennent rapidement dangereuses dans ce cas. Pour éviter tout accident, quelques bonnes conduites sont à adopter au volant.

"Le plus important, c'est l'observation et l'anticipation, explique Walid Loughmari, moniteur à l'Ecole de conduite alençonnaise. On va essayer d'éviter d'utiliser au maximum les freins parce que plus on va bloquer les roues, plus on va glisser avec le verglas et la neige."

Ecoutez Walid Loughmari, moniteur d'auto-école à Alençon Impossible de lire le son.

Un bon entraînement pour les élèves

Sauf conditions extrêmes, les leçons de conduite ne sont pas annulées mercredi. Walid en profite pour former ses élèves dans ces conditions avant qu'ils ne se retrouvent seuls face à la neige, une fois le permis en poche. "Demain, quand ils seront sur la route, ils vont avoir cette peur de prendre le volant sur la neige. Là, je vais les former un petit peu, ils vont déjà avoir une certaine expérience. Ça évitera pour les futurs conducteurs d'avoir des collisions", estime le moniteur.