FC Rouen-Toulouse en Coupe de France. "On va tout faire pour se qualifier !" Le mot du coach, Maxime D'Ornano

Le FC Rouen reçoit Toulouse, dimanche 21 janvier en 16e de finale de la Coupe de France. Maxime d'Ornano, le coach des Normands, répond à nos questions.

Toulouse, c'est un beau tirage. Comment appréhendez-vous le match ?

"La première satisfaction, c'est de recevoir. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est une Ligue 1 et, en plus, le tenant du titre. C'est vraiment, pour nous, une très belle affiche. Il y a une hiérarchie. A nous sur un match de réduire l'écart de divisions en étant performants et en essayant de tout faire pour se qualifier. "

Quelles sont les clés du match ?

"Plus on monte en niveau, plus les détails sont importants. Il faut bien se préparer, bien étudier l'adversaire, optimiser nos forces et jouer tous les coups à fond. Pour ne pas avoir de regrets à la fin du match."

La stratégie diffère-t-elle

d'un match de championnat ?

"Il y a certainement une stratégie à adopter… Mais il faut surtout être libérés. Ne pas surjouer. On sait qu'on sera poussés par notre public, qu'il y a une vraie ferveur ici. Donc on sera en supériorité numérique !"