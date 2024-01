80e D-Day. Sword Beach, Juno Beach… De nouveaux panneaux à l'entrée des villes

Sword Beach, Juno Beach, Omaha Beach… Si vous passez le long du littoral normand, vous tomberez sur ces panneaux portant le nom des plages du Débarquement. Cette nouvelle signalétique a été installée mi-décembre à l'entrée des communes concernées. L'idée ? Mieux identifier celles qui se situent sur la zone même du Débarquement du 6 juin 1944. Depuis une dizaine d'années, "un manque" avait été constaté auprès des visiteurs "perdus" sur les plages normandes. "Que ce soit des Français, des Anglais, des Américains ou des Canadiens, ils ne savaient pas toujours identifier que telle commune correspondait à telle plage, et inversement", explique Romain Bail, chargé des Ports, du littoral et du tourisme à Caen la Mer. Ainsi, à l'entrée des villes comme Ouistreham ou Colleville-Montgomery, un panneau Sword Beach est placé juste après le panneau d'entrée de ville. Sur ces panneaux, figurent le logo officiel du 80e D-Day, le nom de la plage ainsi que les drapeaux des nations à laquelle cette plage est attribuée.

Selon Romain Bail, cela va faciliter la visite des touristes français et étrangers en cette année anniversaire. "Grâce à ces plaques, on accompagne mieux les visiteurs qui se pressent sur nos plages. Cela leur permettra de mieux se repérer sur notre territoire." Ces panneaux sont déjà installés dans le secteur de Caen la Mer. Ils le seront prochainement sur le reste du littoral, dans la Manche et le Calvados.