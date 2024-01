Seine-Maritime. Grand froid : verra-t-on des saleuses sur les routes ?

Il est activé tous les ans, de novembre à mars. Le plan hiver du Département de la Seine-Maritime comprend une trentaine d'équipes d'astreinte, réparties sur l'ensemble du territoire, prêtes à intervenir 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, si les conditions météo le nécessitent. Ces binômes sont en lien avec le centre de coordination routière où cinq opérateurs assurent une veille météorologique grâce à des données spécifiques communiquées par Météo France.

Des routes sèches

Des bulletins météo qui permettent de déclencher d'éventuels traitements préventifs, sur les 5 800km de routes départementales : salage ou épandage de saumure (eau saturée en sel) pour empêcher l'apparition de verglas ou faire en sorte que la neige ne tienne pas au sol. "On attend dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 janvier et jusqu'au prochain week-end des températures négatives en Seine-Maritime, indique Philippe Chauvin, chef du service exploitation et sécurité routière. Mais nous aurons la chance d'avoir des chaussées sèches, qui ne nécessitent pas de traitement particulier." On ne devrait donc pas voir de saleuses en action, mardi 9 janvier, journée la plus froide en France depuis six ans. "Lorsque les températures sont proches de zéro, le risque en appliquant un traitement préventif, c'est d'apporter de l'humidité sur une route sèche et de contribuer ainsi à la formation de verglas alors que l'on veut la déverglacer", poursuit Philippe Chauvin.

Philippe Chauvin - chef du service exploitation et sécurité routière Impossible de lire le son.

En parallèle de ces traitements, le Département bénéficie aussi d'une quinzaine de patrouilleurs à même d'aller effectuer des observations sur le terrain.

Dans le département, certains secteurs sont davantage sujets au verglas que d'autres. "Les stations météo de l'est, sur Gournay, Blangy ou Aumale, sont souvent des points d'alerte. Viennent ensuite les stations du centre, avec une climatologie un peu différente, puis la pointe de Caux. La frange côtière est plus souvent épargnée." Ces dernières années, les tempêtes hivernales ont davantage mobilisé les agents départementaux que le froid.

Pratique. Pour déclarer des anomalies sur les routes départementales de la Seine-Maritime, le centre de coordination dispose d'un numéro vert, le 0 800 876 876, joignable de 6h à 20h. Plus d'informations sur l'état des routes sur inforoute76.fr.