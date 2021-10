Les enfants sur la scène de l'opéra

“Chut, Beethoven compose” ! s’inscrit dans le cadre du projet “Musique à l’école”, lancé par l’Education nationale. Le Théâtre des Arts, en lien avec l’inspection académique, propose à des élèves de participer à une activité artistique. Depuis septembre, des élèves de primaire écoutent et travaillent des œuvres écrites par Beethoven ou inspirées de son oeuvre, afin de les chanter sur la scène du Théâtre des Arts. C’est un travail de longue haleine pour ces petits écoliers du CE1 au CM2 de six écoles des Hauts de Rouen : les Sapins, Rameau, Villon, Marot et deux de Debussy.



Musique universelle

Une partie de ce qu’ils chanteront sur scène a été écrite par Olivier Urbano qui s’est appuyé sur l’œuvre de Beethoven pour composer certaines pièces. Le programme sera varié et éclectique : il y aura l’Hymne à la Joie, chanté en allemand, tout comme un morceau de rap, écrit à partir de l’oeuvre du grand compositeur.

“Cette grande diversité des genres permet de créer un passage entre la musique classique et la musique contemporaine”, explique Anne Marguerin, responsable pédagogique à l’Opéra de Rouen. “Ils apprennent les chants, mais également à reconnaître les notes, placer leur voix. C’est un travail qui s’inscrit dans la durée. Ce qui est intéressant est de suivre tous ces écoliers pendant un an. C’est pourquoi ils ont visité l’Opéra, ils y ont découvert un autre monde. Le but n’est pas de les produire une fois sur scène. Nous voulons qu’ils se sentent fiers de leur prestation et en gardent un souvenir inoubliable”.

Inoubliables, ces instants le seront très certainement pour ces enfants qui vont monter sur une des plus belles scènes de Normandie, avec un orchestre pour les accompagner.

Ce projet, financé par l’Education Nationale, n’aurait pu se faire sans l’engagement et la motivation des enseignants. “Chut, Beethoven compose” sera donné au Théâtre des Arts, le mercredi 13 avril, à 19h. Il sonnera comme le couronnement d’une année de travail.