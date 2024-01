Normandie. Des poules pondeuses à vendre pour les sauver de l'abattoir

Pour les sauver d'une mort certaine, adoptez une poule pondeuse. C'est ce que propose l'association "Poule pour tous". Elle organise plusieurs fois chaque année depuis 2017 des opérations de sauvetage de poules pondeuses, ces dernières étant envoyées à l'abattoir à seulement 18 mois. Les poules que propose à la vente l'association ont vécu dans des élevages professionnels bio ou plein air durant un an. Elles pondent encore trois à quatre années, l'équivalent de 1 000 œufs. En plus de produire des œufs, elles recyclent également les déchets alimentaires et "sont de véritables animaux de compagnie", selon l'association.

Envie d'acheter une poule ?

Huit opérations sont organisées en Normandie à partir de ce samedi 6 janvier et jusqu'au samedi 2 mars. Selon la race et l'élevage, le prix de vente varie entre 4 et 7 euros la poule.

Dans le Calvados :

Samedi 6 janvier entre 10h et 12h au Bricomarché de Moult.

Samedi 2 mars entre 10h et 12h au magasin Goût et Qualité à Bretteville-sur-Odon.

Dans la Manche :

Vendredi 12 janvier entre 12h et 14h au 1 moulin de la Roque à Montpinchon.

Samedi 20 janvier entre 10h et 12h aux Mets de la Fermière à Agneaux.

Vendredi 2 février entre 16h et 18h à Saint-Maurice-en-Cotentin.

Dans l'Orne :