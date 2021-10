Un nouveau Yann Tiersen au 106

Après deux ans de travail, entre l’île d’Ouessant et une petite île du Sud des Philippines, Yann Tiersen a sorti son dernier album, Dust Lane. C’est ce dernier qu’il viendra présenter sur la scène du 106 de Rouen.

Dans ces nouvelles chansons, où l’espoir est omniprésent c’est un autre, un nouveau Yann Tiersen qui se dévoile. Sa musique se démarque de ces précédents albums en mariant le son de la mandoline et de la guitare acoustique aux sonorités plus particulières de synthés vintage. C’est le hasard qui est à l’origine de ce mélange original et particulier. Voix et violons s’y rencontrent également, ouvrant de nouveaux horisons au musicien rendu célèbre par la musique de la bande originale du Fabuleux destin d’Amélie Poulain.



Pratique. Yann Tiersen, vendredi 15 avril, 20h au 106, quai Jean de Béthencourt. Tarifs, Location : 19 € / Guichet : 22 € / TR : 17 € / Abonnés : 14 €. Info : 02 32 10 88 60 ; www.le106.com.