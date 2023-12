Près de Rouen. Et si vous donniez votre sapin de Noël à manger aux chèvres ?

Les fêtes touchent à leur fin et c'est déjà l'heure de penser à décrocher les décorations de Noël et le traditionnel sapin. Le roi des forêts a fait son temps. Mais alors comment s'en débarrasser ?

S'il est toujours possible de le déposer dans les quinze déchetteries de la Métropole, ou d'attendre les collectes en porte à porte, organisées dans l'agglomération à partir du lundi 8 janvier, il existe aussi une autre méthode, moins conventionnelle mais tout aussi efficace : le donner à manger aux chèvres. Trois chèvreries autour de Rouen accueillent ainsi nos vieux conifères afin de nourrir les chèvres : la Chèvrerie du Courtil à Jumièges, l'Office Equestre Découverte de la Nature à Oissel ou encore le Jardin des Oiseaux au Petit-Quevilly.

Ce dernier est actuellement fermé au public, trêve hivernale oblige, mais les particuliers peuvent déposer leur sapin devant le jardin et les bénévoles s'occupent du reste. Poules, perruches, canards, oies, chèvres… Des centaines d'espèces cohabitent ainsi dans le jardin des Oiseaux qui accueille le public pour des visites pédagogiques.

Entre deux et trois semaines pour en venir à bout

Cela fait un an que le parc s'est associé à la Métropole via une convention pour récupérer les sapins des particuliers. Il faut environ deux à trois semaines pour qu'une des quatre chèvres de l'établissement vienne à bout d'un seul conifère. "On leur donne le sapin entièrement dans l'enclos et elles mangent tous ce qui les intéresse", précise Bruno Nouali, président de l'oiseau club de l'agglo de Rouen et gérant du jardin. Ce "mets des fêtes" semble particulièrement succulent pour elles. "C'est un apport alimentaire supplémentaire, le sapin au niveau de ses épines et de son écorce sont très intéressants pour elles", confirme Bruno Nouali.

Une fois englouti par les herbivores, reste le tronc et les branches. Pas question de les jeter, tout est recyclé. "Tous les restes de sapin l'année dernière ont été valorisés, on les a épinés, on a récupéré tous les troncs pour faire des cabanes à hérisson, donc le sapin a été utilisé jusqu'au bout"

Si la structure reste fermée, il est toujours possible de nourrir les bêtes dans les enclos depuis le parc des chartreuses situé juste derrière et pourquoi pas assister à la dégustation des sapins, "les gens pourront les voir à travers le parc, il y aura bien des sapins de Noël dans nos enclos". Le Jardin des Oiseaux est situé rue Guillaume Lecointre au Petit-Quevilly. Il suffit de déposer le sapin devant la structure. Les particuliers sont invités également à déposer leurs arbres dans un point de regroupement, à partir du mardi 2 janvier pour qu'il soit valorisé en compost.