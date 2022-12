Barentin. Les sapins de Noël appréciés par les chèvres

Que faire de son sapin de Noël ? C'est une question qui revient chaque année. En plus des points de collectes mis en place en Normandie, plusieurs villes de l'agglomération rouennaise recyclent ces arbres d'une manière étonnante. Barentin, Petit-Quevilly, Jumiège et Oissel les donnent à manger aux chèvres et aux boucs. Cela fait trois ans que la Ville de Barentin s'est inscrite dans cette démarche éco-responsable. Les récoltes ont débuté lundi 26 décembre dans cinq points de collecte (aux services techniques, place du commandant Duboc, avenue Boieldieu, parking rue du 31 août et rue ingénieur Locke sous les arches).

"Nous ramenons six à sept sapins par jour aux boucs"

Les agents des services techniques de la Ville de Barentin récupèrent les sapins déposés dans les cinq points de collecte de la commune. Mickaël Leconte est responsable des espaces verts à la Ville de Barentin. Il revient sur ce processus. "Tous les deux ou trois jours, nous ramenons six à sept sapins par jour aux boucs." Seuls les sapins bruts servent de mets à ces chèvres et ces boucs. "Les chèvres aiment bien les épicéas et les nordmanns, les principaux sapins qu'on trouve un peu partout."

"Nous sommes en partenariat avec la chèvrerie du Courtil à Jumièges"

Au cœur de la cour à Doucet, "ce sont des boucs castrés. On en a six. On est en partenariat avec la chèvrerie du Courtil à Jumièges. Nous travaillons avec Loïc Patin qui nous amène les chèvres", précise le responsable des espaces verts de Barentin. "Le but c'est de nourrir les boucs parce qu'à ce moment de l'année, il y a moins de choses à manger. Les sapins leur apportent des oligo-éléments et des vitamines."

Rien ne se perd, tout se transforme

L'agent municipal l'affirme : "Les boucs se nourrissent des épines et d'écorce, mais ils laissent le tronc que l'on récupère. Il est ensuite broyé puis on s'en sert comme couvre-sol au niveau des massifs d'arbustes de terre de bruyère, car ce qu'on récupère est acide." Les boucs sont nourris par les agents municipaux des espaces verts. "Tous les deux, trois jours, nos équipes récupèrent les sapins au niveau des points de collectes de la ville puis les ramènent aux boucs."

La collecte des sapins de Barentin s'effectue jusqu'au 27 janvier. En Normandie, vous pouvez aussi déposer vos sapins dans 39 points de collectes au Havre jusqu'au 3 février.