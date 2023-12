Nonant-le-Pin. La mobilisation contre le centre d'enfouissement de GDE passe à la télé

"Comment des gens se fédèrent-ils autour d'une cause environnementale." L'Orne passe à la télé, le jeudi 11 janvier 2024 à 22h30 sur France 3 Normandie, avec le film Les sabots de Nonant. Cette diffusion initialement prévue fin décembre retrace la mobilisation 24h/24, pendant un an, d'habitants de tous milieux, du secteur de Nonant-le-Pin.

Ils avaient fait le blocus du site où l'entreprise GDE projetait d'ouvrir le plus grand site d'enfouissement de déchets automobiles en Europe, aux pieds des plus célèbres haras de France, dont celui du Pin. "C'est un film de 52 minutes entre joies et désillusions", explique le réalisateur Alain Marie, qui a tourné durant cent cinquante jours sur place et qui dispose de plus de cinq cents heures d'images.

A l'heure où cette histoire connaît encore des rebondissements judiciaires, il envisage désormais la réalisation d'un long-métrage pour le cinéma, pour évoquer d'autres aspects de ce dossier.