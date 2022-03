Toussaint : week-end de blocus chez GDE à Nonant-le-Pin

Voilà 11 jours … et 11 nuits, que les opposants à GDE font le blocus du site d'enfouissement de Nonant-le-Pin. D'abord précaire au début, leur confort s'est un peu amélioré ce week-end avec l'installation d'un immense barnum pour être à l'abri des conditions météo.

Jeudi, dans un communiqué, le préfet de l'Orne avait expliqué sa position quant aux diverses procédures de justice, concernant le site. C'est également dans un communiqué que les opposant lui ont répondu :

Soutien moral, ce week-end, avec la venue sur le site de nombreux élus, dont Laurent Beauvais, le président PS du Conseil régional de Basse-Normandie. Accueil énervé, mais la situation s'est rapidement normalisée :

Laurent Beauvais était accompagné de maires locaux, ceints de leurs écharpes tricolores et du vice-président du Conseil général de l'Orne, Patrick Mussat :

Ce week-end, la sénatrice ornaise Nathalie Goulet et le sénateur « Europe Ecologie » Vincent Placé ont proposé la nomination d'un médiateur :

"Jean-Vincent Placé, président du groupe Sénatorial EELV, soutient la demande du député de l'Orne Yves Goasdoué, du sénateur Nathalie Goulet et du Président de la région Laurent Beauvais de nomination d'urgence d'un médiateur dans l'affaire de la décharge GDE de Nonant-le-Pin. A la suite de l'ouverture du site sous bonne garde de la police et de la gendarmerie les associations de défense de l'environnement, mais aussi les riverains et les agriculteurs ont organisé un blocus du site depuis plusieurs jours. La colère et l'incompréhension montent dans un climat de plus en plus lourd d' exaspération et de colère. Les opposants au projet ont le sentiment de ne pas être entendus ni écoutés. Le litige ne peut pas se résumer comme c'est parfois le cas à un conflit opposant les propriétaires de haras aux industriels mais c'est un sujet qui touche toute la population locale. Pour éviter une dérive et une contagion de la colère bretonne, les 3 parlementaires et le président de la région demandent une audience d'urgence aux ministres concernés et la nomination dès lundi d'un Médiateur indépendant. »

L'initiative a aussitôt été rejetée par les associations "Nonant Environnement", "Sauvegarde des terres d’élevage" et le "Front de résistance de l’Orne", qui s'interrogent dans 1 communiqué : "Après avoir été absente du dossier pendant plus d’un an, pourquoi Madame Goulet revient-elle subitement sur le devant de la scène, si ce n’est pour récupérer un mouvement avec Jean Vincent Placé et en tirer quelques éclats de notoriété" :

