Tennis. Défi réussi pour Jules Marie : il sera à l'Open d'Australie

C'est un pari un peu fou qu'il s'était lancé il y a bien des mois. Jules Marie, retombé dans les entrailles du classement ATP, s'était donné pour objectif de se qualifier pour un tournoi du Grand Chelem. Après bien des péripéties, et surtout des réussites, il y est parvenu.

Reparti au-delà de la 1000e place mondiale, il avait remporté à la surprise générale l'Open de Caen en 2021. Le début d'un sacré come-back, enchaînant les succès sur la scène professionnelle. Lors de cette saison 2023, le Caennais a remporté cinq tournois et disputé quatre finales, de quoi remonter, à 32 ans, au sein du classement ATP, et y obtenir sa meilleure place : 226e.

Maintenant, le plus dur commence pour Jules Marie. S'il a obtenu son billet pour les qualifications de l'Open d'Australie, l'un des quatre plus gros tournois de la saison tennistique, il a pour objectif de participer aux trois autres tournois du Grand Chelem. Et pour cela, il faudra continuer à performer.