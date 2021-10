Tennis : objectif Melbourne pour le Caennais Jules Marie

"C’est une excellente nouvelle, mais je ne suis pas trop surpris compte tenu de mes performances tout au long de la saison", confie ce natif de la capitale bas-normande. Il talonne désormais son collègue de club, Axel Michon, 34e.

Il rêve d’Australie

Spécialiste des surfaces dures, Jules Marie et ses 21 printemps passent peu de temps à Caen. "C’est un peu toujours la course pour se rendre d’un tournoi à l’autre." S’il vadrouille beaucoup en France, il joue également beaucoup en Turquie, "un pays où de nombreuses compétitions se déroulent sur des surfaces qui me conviennent".

Soutenu par la ligue de Normandie, la fédération française et par "la famille", il participe à une trentaine de tournois par saison. Toujours en quête de points pour gravir les échelons, il espère remporter suffisamment de matchs d’ici à la fin de l’année pour participer aux qualifications de l’Open d’Australie en janvier prochain. "Depuis que j’ai commencé le tennis, j’ai toujours rêvé de jouer un jour à Melbourne."

