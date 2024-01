Place du commerce. Ils arrivent près de chez vous

JOST, une auberge

de jeunesse hybride

La nouvelle auberge de jeunesse du Havre s'installe au cœur du quartier Danton.

Le lieu abrite une salle de restauration,

de coworking et de détente.

L'hôtel JOST s'intègre parfaitement au cœur du quartier Danton du Havre, en pleine mutation. Il a ouvert ses portes le 30 novembre dernier. Ce nouveau concept d'auberge de jeunesse se veut hybride. C'est à la fois un hôtel, une auberge de jeunesse, un lieu de restauration et de détente. D'une superficie totale de 3 200 m2, la structure est répartie en deux bâtiments. JOST a été pensé par la société MELT Group, déjà implantée en région parisienne, Bordeaux, Montpellier et bientôt Lille, et construit par Linkcity (filiale de Bouygues Construction). La partie hôtel et auberge de jeunesse propose 81 chambres pour un total de 245 lits. Le concept repose sur une variété de chambres de 14 à 48 m2 entre dortoirs, chambres individuelles et familiales. La nuitée est à moins de 30 euros par lit.

Côté restauration, on parle de foodcourt. Un concept qui fait partie des nouvelles tendances culinaires du moment. Il permet de se retrouver entre amis, de partager des moments de convivialité et de se cultiver, le tout dans un seul grand espace de 210 places. Le client choisit parmi six stands de restauration (italien, indien, burgers, asiatique, street-food de la mer ou crêpes et galettes). Cette salle commune accueillera également 200 événements par an ainsi qu'un espace de travail partagé. L'objectif pour le groupe est d'offrir un lieu hybride pour travailler, danser, s'amuser et dormir.