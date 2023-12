Normandie. Journée internationale de la Raclette : tous les prétextes sont bons pour manger du fromage !

Est ce qu'est pêché pour un normand de déguster un fromage typiquement savoyard ? En plein hiver, lorsque les nuits s'étirent et le froid s'installe, on recherche tous des instants réconfortants. Il est de ces plats qui effacent la grisaille pour laisser place à une atmosphère chaleureuse, un feu de cheminée et un moment de partage avec ses proches. Chaque année, c'est avec la même impatience que nous l'attendons : l'incontournable raclette. Oui, mais cette année, elle sera normande bien évidemment ! Nous vous dévoilons la recette de la fromagerie Autour du fromage, situé dans le village de Beuzeville. Sortez les poêlons, on vous dit tout !

Salade verte

4 Pomme reinette ou Cox orange

Andouilles de Vire

Lardons dégraissés

Jambon blanc de Normandie

1 Kg de Pomme de Terre

1 Neufchâtel

1 Pont-l'Evêque

1 Camembert

1 Livarot

Place à la recette !

Faites cuire vos pommes de terre dans une grande casserole d'eau bouillante pendant 40 minutes.

Faites revenir légèrement les lardons dégraissés dans une poêle.

Faites dorée une pomme reinette ou Cox orange dans une poêle. Gardez les autres pour le repas. Elles doivent être légèrement dorées et fondantes. Pour encore plus de gourmandise vous pouvez les faire caramélises dans du miel.

Enlever les croutes de vos fromages, couper les en tranches et disposer sur une assiette

Une fois que votre appareil à raclette est chaud, faire fondre une tranche de camembert dans votre poêlon avec quelques lardons dégraissés et préparés votre assiette de charcuterie.

Disposer sur vos pommes de terre épluchées : quelques oignons, des petits morceaux de pomme cuite, de l'andouille de Vire et ajoutez ensuite le fromage fondu sur cette préparation, très gourmand également avec de la moutarde. Pour un coup de cœur assuré : nous vous conseillons de couper vos pommes crues en lamelle et de les déguster avec une tranche de livarot fondu.

Autour du fromage / 189 Rue Constant Fouché, 27210 Beuzeville / Ouverture du mardi au dimanche