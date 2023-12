Caen. J'ai rencontré de jeunes enfants, déguisé en père Noël

Bien trop occupé alors que le 25 décembre approche à grand pas, le vrai père Noël a sollicité mon aide pour le remplacer. Rendez-vous pris à la médiathèque de Colombelles un mercredi, jour des enfants. Mais déjà une mission : me procurer un costume ! Figurez-vous qu'un détenteur d'un déguisement du père Noël, ça ne court pas les rues. Me voilà finalement bien équipé, avec l'aide de Sophie Macé, directrice de l'établissement, je peux aller à la rencontre des enfants.

Des questions en rafale

J'entre dans la médiathèque, entonnant des "ho ho ho". Trois jeunes me voient, réagissent légèrement, sans plus. Je ne sais pas trop quoi faire, alors je poursuis ma route vers un autre groupe, en plein atelier. Et là, plusieurs enfants me sautent dessus ! L'un d'eux clame bien fort que je suis un faux père Noël, avant de se faire reprendre de volée par les animateurs. Il ne faut pas briser la magie. C'est donc parti pour la foire aux questions, elles fusent de toute part. Comment suis-je arrivé ? Par la cheminée ! Où est mon traîneau ? Je l'ai caché dehors, il ne faudrait pas qu'on me le vole ! Comment font mes rennes pour voler ? Je leur donne de la poudre magique. C'est où le pôle Nord ? Tout là-haut. "C'est dans les autres pays, on peut y aller en avion", complète un petit à son camarade. A ma grande surprise, certains n'en n'ont rien à faire de ma venue, mais le petit groupe intéressé me suffit.

Les enfants débattent sur ce qu'ils doivent me laisser à manger avant mon passage chez eux : des gâteaux et du lait, ainsi qu'une carotte pour mes rennes. J'approuve. J'écoute leur liste de cadeaux : voiture télécommandée, lego, mais aussi une tablette, ou ce petit garçon d'à peine trois ans je pense, qui souhaite un téléphone. "Mes lutins sont en train de tout fabriquer." En pleine animation, voilà que ma fausse botte se fait la malle et laisse apparaître ma basket. Un des jeunes le remarque, je fais comme si je ne l'entendais pas. Le plus petit du groupe essaie, lui, d'attirer mon attention : "Tu te rappelles de moi ? Je suis venu te voir dans ta maison". Évidemment que je m'en souviens.

Il est temps de quitter les jeunes, mais la mission s'annonce compliquée. Ils ont bien des choses à me dire encore, et beaucoup veulent jouer avec la petite cloche que j'ai emportée avec moi ! Je suis contraint de leur dire que je dois retrouver mes lutins au pôle Nord, et avec l'aide précieuse de Sophie, je suis exfiltré dans les coulisses de la médiathèque. Une expérience intense tant les questions fusent, auxquelles j'ai parfois eu du mal à trouver la réponse. "Vous étiez un très bon père Noël", me rassure Sophie.