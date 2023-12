Dentiste suspendu à Cherbourg. La santé des patients en danger : que doivent-ils faire ?

Un dentiste a été suspendu pour une durée maximale de cinq mois à Cherbourg pour des "manquements graves". Du matériel spécifique utilisé pour les soins dentaires a fait l'objet d'un défaut de stérilisation.

Un rendez-vous à prendre chez un médecin

Au moins 1 145 patients sont concernés depuis l'ouverture du cabinet dentaire en janvier 2023. L'ARS recommande aux patients de procéder à un test de dépistage des infections en raison d'un risque faible de transmission des virus des hépatites B (VHB) et C (VHC) et du Virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Ces personnes informées par un courrier de l'ARS doivent prendre contact avec leur médecin. "Si le patient n'a pas de médecin traitant, nous l'invitons à consulter un médecin de proximité ou un Centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic (CEGIDD)", ajoute l'ARS de Normandie.

Des tests gratuits

Le médecin donnera une information médicale appropriée et pourra prescrire les tests de dépistage adaptés. Ces tests sont gratuits et consistent en une prise de sang. Ils peuvent être réalisés par le laboratoire au choix du patient. "Les résultats des sérologies seront transmis, dans des conditions qui préservent strictement la vie privée du patient, à la Cellule régionale de santé publique France, à des fins exclusives de gestion et de surveillance de cette situation sanitaire." En fonction des résultats, des modalités de suivi pourront être proposées par le médecin.

Les médecins traitants, les chirurgiens-dentistes, les laboratoires d'analyses médicales ont été informés en amont par l'ARS afin d'assurer la bonne information des patients qu'ils sont susceptibles d'accueillir.