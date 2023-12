Cherbourg. Il mettait en péril la santé des patients : un dentiste suspendu pour de graves défauts de stérilisation

Une inspection a été menée par l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie en cette fin d'année au sein du cabinet dentaire du Dr Moschopoulos à Cherbourg. Les locaux se situent rue de l'Ancien quai à proximité de la Poste. Lors de ce contrôle, il a été constaté de "nombreux manquements graves" mettant en péril la sécurité du personnel et des patients. Du matériel spécifique utilisé lors des soins a fait l'objet d'un "défaut de stérilisation".

Une suspension de cinq mois

"Au vu du caractère préoccupant de la situation, le directeur général de l'ARS a prononcé la suspension du droit d'exercer du Dr Moschopoulos pour une durée maximale de 5 mois", indique mardi 13 décembre l'ARS de Normandie. Une évaluation des risques infectieux encourus par la patientèle de ce professionnel de santé a été menée en regard des constatations réalisées lors de l'inspection.

L'ARS Normandie a souhaité que la patientèle soit informée, en raison d'"un risque faible de transmission des virus de l'hépatite B (VHB), de l'hépatite C (VHC) et du VIH". Un courrier a ainsi été adressé à chaque patient ayant fréquenté ce cabinet depuis son ouverture en janvier 2023 avec des préconisations. Au moins 1 145 personnes sont concernées. Certaines ont reçu cette lettre recommandée en date du mercredi 6 décembre entre le jeudi 7 et le lundi 11 décembre.

Des préconisations prises

Parmi les premières préconisations, chaque patient est invité à consulter un médecin afin que ce dernier puisse lui donner une information médicale appropriée et prescrire les tests de dépistage adaptés.