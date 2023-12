Fécamp. Près de 700 kilos de cocaïne découverts au large

Entre 650 et 700 kg de cocaïne, conditionnés dans plusieurs dizaines de ballots, ont été découverts au large de Fécamp (Seine-Maritime), en novembre, indique l'Agence France Presse, citant des sources proches de l'enquête.

L'information a été révélée par le site spécialisé Actu 17. La gendarmerie maritime a été mobilisée pour récupérer les ballots. Une quantité de drogue estimée "à plus de 22 millions d'euros à l'achat en gros" selon Actu 17.

Un largage raté ?

"Il pourrait s'agir d'un drop off (largage en mer) qui a échoué en partie", selon une source citée par l'AFP. Cette technique consiste pour les trafiquants à larguer en mer des ballots de drogue, parfois reliés entre eux par des cordages, qu'un second bateau est chargé de récupérer pour le compte des destinataires.

"On a constaté une baisse du volume des saisies dans les ports ces derniers mois, mais une augmentation du drop off. Aujourd'hui c'est plus compliqué de sortir des marchandises des ports", confiait en novembre à l'AFP Stéphanie Cherbonnier, cheffe de l'Ofast (Office anti-stups).

En février dernier, plus de deux tonnes de cocaïne conditionnée dans des ballots s'étaient échouées sur plusieurs plages du département de la Manche. Début juillet, quelques kilos avaient également été retrouvés à Saint-Jouin-Bruneval, entre Le Havre et Fécamp.

Près de 28 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2022 en France, dont 80 % acheminée par voie maritime. Le ministère de l'Intérieur avait annoncé la création d'une antenne de l'Ofast au Havre, dédiée à la lutte contre l'importation de stupéfiants et la corruption.

Avec AFP