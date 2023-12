Caen. Les pulls moches de Noël : une tradition qui rapporte

Qui dit fêtes de fin d'année dit pull moche de Noël ! Cette tradition d'origine américaine a fait son arrivée en France, célébrée par une journée internationale (15 décembre). La Normandie n'y échappe pas. Il n'est plus rare de voir des vitrines décorées de pulls moches de Noël dans les rues caennaises.

150kg de pulls en stock

Appréciés pour le côté décalé, coloré et kitch, ces pulls de Noël font le plus grand bonheur des clients mais aussi des commerçants. Outre les grandes enseignes de prêt-à-porter, les friperies en font aussi une recette indéniable pendant le mois de décembre. "Il y a de plus en plus de concours en entreprise, dans les écoles ou de dîners en famille", analyse Samuel Lengrand, responsable de la boutique de seconde main, Mad'Vintage, en centre-ville. Les premières pièces sont arrivées mi-novembre en magasin. Il en compte désormais une centaine en stock, pour enfant ou adulte.

Avec 150kg de pulls de Noël dans les cartons, la friperie Fripe à la mode de Caen ne prend pas cette tendance à la légère. "On achète au kilo ou à la pièce. Pour les pulls de Noël, on fait du stock toute l'année. Quand on tombe sur un qui nous plaît, on le met de côté, explique Ally Alix, gérante de la boutique. C'est un produit à succès chez nous." Preuve en est, depuis fin novembre, une cinquantaine de pulls ont déjà trouvé preneur. A 10€ la pièce (5€ pour enfant), ce magasin de vêtements de seconde main peut espérer en vendre 200 d'ici les fêtes de Noël, soit une recette d'environ 2 000€ sur le mois de décembre. "Ce n'est pas négligeable", sourit Ally. Rien n'est laissé au hasard. Pour donner envie aux clients, le portant d'une cinquantaine de pulls moches de Noël est en tête de gondole à l'entrée du magasin. Dans la boutique des Fripes de Loulou, les pulls hivernaux représentent environ 20% du chiffre d'affaires du mois de décembre. "J'ai écoulé la moitié en deux semaines, assure Louis Maugendre, le responsable. Ce sont des produits éphémères qui fonctionnent bien." Rennes, flocons, père Noël, bonhommes de neige… Les clients sont à la recherche du pull unique et authentique. "Les gens veulent trouver celui qui va le plus briller ou faire du bruit, sourit Samuel, qui porte un pull orné de guirlandes et de grelots. Ils entrent presque dans une compétition. On en a des super originaux avec Jésus qui fait du breakdance, des dinosaures, Mickey ou encore le pull de la Nasa."

Un pull unique et "kitsh"

Pour Lysiane Lebreton, qui tient la friperie Absolu Vintage, rue Guillaume le Conquérant, "les gens achètent ça pour la blague". Pourquoi se prendre au sérieux avec un pull moche de Noël après tout ? Que ce soit pour rire ou pour un cadeau empoisonné, les Caennais tentent de trouver la perle rare, au point de trouver le vêtement le plus ridicule. "C'est l'un des seuls produits où les gens me disent 'ah non ce n'est pas assez moche', sourit Ally. Les gens recherchent quelque chose que n'a pas le voisin, qui pique les yeux, du logo rigolo, des motifs et des couleurs. S'il y a un renne avec des clochettes et de la guirlande, il part dans l'heure." Succès probant donc. Certains s'affairent même à tricoter leur propre pull à la main, ou à le décorer tel un sapin pour devenir le plus "kitsh" possible. Le concept se décline aussi en gilets, voire en gilets sans manches, en sweats et en t-shirts.