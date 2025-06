CCMO Mutuelle : se protéger pour assurer son business !

45% des Travailleurs Non Salariés ne possèdent pas de couverture prévoyance (1)

Depuis 2020, le professionnel indépendant bénéficie d’une couverture sociale obligatoire par la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI), similaire à celle des salariés par la Sécurité sociale. Mais l’ensemble des dépenses liées à la maladie, l’arrêt de travail ou l’invalidité n’est pas pris en charge en totalité.

Seul un chef d’entreprise en bonne santé peut gérer son activité comme il se doit. C’est la raison pour laquelle il est important de choisir une couverture adaptée.

Complémentaire santé : pour les frais médicaux du quotidien ou plus ponctuels de la famille (lunettes, orthodontie, spécialistes…)

Prévoyance complémentaire : pour faire face aux aléas de la vie souvent peu pris en charge par la SSI (invalidité, décès…).

Une expertise au service des chefs d’entreprise et des professionnels indépendants

Fondée en 1943 dans l’Oise, CCMO Mutuelle étend aujourd’hui son expertise sur tout le territoire, et notamment en Seine-Maritime. Elle propose aux professionnels indépendants et aux dirigeants d’entreprise des solutions optimales en matière de Santé et Prévoyance.

CCMO Mutuelle a conçu une solution complète (Santé et Prévoyance) adaptée à chaque besoin avec des cotisations déductibles Loi Madelin (2).

Complémentaire santé : 5 niveaux de garantie avec tarifs dégressifs pour les familles

Prévoyance : des garanties personnalisables avec services d’assistance et protection juridique

