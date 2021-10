Emploi : la MEF, une maison pour rebondir

Ce jeudi 14 avril, quarante recruteurs et plus de 1200 jeunes sont réunis dans la Halle aux Toiles pour les 3e Rencontres emploi-alternance. Derrière l’initiative, on trouve la Maison de l’emploi et de la formation (MEF). Dans les Hauts-de-Rouen, cette structure municipale œuvre pour permettre à une population défavorisée de remettre un pied dans le monde du travail. Onze employés y travaillent, aux côtés d’agents de la Mission locale, du Pôle emploi et d’associations.

A la MEF, c’est la “démarche volontaire” qui prime. Personne n’est obligée de s’y rendre. “Les demandeurs ont besoin de soutien pour s’orienter, écrire leur CV et leurs lettres de motivation”, explique Ophélie Versluys, la responsable. La structure permet également à des chômeurs d’être embauchés sur des chantiers publics. Enfin, la MEF mène tous les ans l’opération de tutorat “Cent chances, cent emplois”.

Pratique. MEF, 24-28 rue Henri Dunant, à Rouen. Tél. 02 35 61 08 08.