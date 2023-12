People. Taylor Swift élue Personnalité de l'année par le Time Magazine !

Taylor Swift sur le toit du monde !

Le prestigieux Time Magazine lui a décerné le fameux prix de la Personnalité de l'année 2023. Pour le magazine, 2023 est "l'année où Taylor Swift perfectionne son art, non seulement avec sa musique, mais aussi dans sa position de maître conteur de l'ère moderne".

Il est vrai qu'entre le carton des hits de son album "Midnights" (numéro un des ventes en France), les records battus par le film-concert "The Eras Tour", et sa tournée mondiale qui est en lice pour être la tournée la plus lucrative de tous les temps (4,1 millions de billets écoulés sur l'année 2023 pour plus de 900 millions de dollars de recettes), Taylor Swift a fait beaucoup parler d'elle cette année !

Avec ce sacre du Time Magazine, Taylor Swift entre dans l'histoire : elle est la première femme à être désignée Personnalité de l'année à deux reprises. En 2017, elle avait fait partie des "briseuses de silence" de la vague #MeToo honorée par le magazine.

Taylor Swift sera en concert en France en 2024, à Paris La Défense Arena du 9 au 12 mai et au Groupama Stadium de Lyon les 2 et 3 juin 2024.