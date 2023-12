Calvados. Un spectacle "féerique" dans les rues de Lisieux avant les vacances de Noël

Lisieux a mis le paquet cette année. Pour ce mois de décembre, la ville a décidé de laisser la place à plusieurs spectacles féeriques. La Ville a concocté "un programme captivant et féerique pour le plaisir des enfants, mais aussi de nous tous" annonce Sébastien Leclerc, maire de Lisieux. Parmi ceux-ci, un spectacle a tout particulièrement retenu notre attention. Il s'agit du spectacle Abysses, crée par la compagnie Remue-Ménage, qui s'installera dans les rues de la commune le 15 décembre.

"D'une profondeur immense, les Abysses sont un monde fascinant, qui se perd au-delà de notre regard. Bouleversants, ils représentent le plus grand habitat de la planète, ils abritent une faune et une flore marine à la fois sombre et lumineuse", explique la compagnie. Au son des percussions et des rythmes électroniques, le cortège lumineux déambulera dans la nuit.

La compagnie Remue-Ménage propose un spectacle lumineux tout en magie à Lisieux le vendredi 15 décembre.

"Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d'échassiers Diables de mer, entraînent fièrement le char de l'Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus démesurés, mises en vie par d'audacieux marionnettistes viennent clôturer cette mosaïque. La constellation marine s'écoule dans les rues comme la vague fraye son chemin. Une peinture aérienne où le ciel et la mer se renversent."

Un spectacle fascinant à ne pas manquer. Et pour les plus téméraires, des bénévoles sont toujours recherchés pour enfiler un costume et accompagner la parade.

Des hippocampes géants défileront dans les rues de Lisieux.

Pratique. Abysses : vendredi 15 décembre à partir de 18h30, au départ de la place Mitterrand.