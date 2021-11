Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux (Calvados) a réagi mardi 20 décembre 2016 à l'attaque qui a frappé un marché de Noël de Berlin (Allemagne), lundi 19 décembre 2019. Il a coûté la vie à au moins douze personnes.

Caen. Attaque de Berlin : "on ne peut pas vivre dans la peur", exhorte Mgr Boulanger

Une messe de Noël endeuillée et sous surveillance?

"Vous savez dans le Nouveau Testament, la phrase "N'ayez pas peur" apparaît 366 fois. Une par jour en comptant le 29 février.", rappelle Mgr Boulanger.

Résigné et serein, le prélat célébrera bien la messe de Noël en la cathédrale de Bayeux, à 19h30 puis 22h30, samedi 24 décembre 2016. Il célébrera aussi la messe dimanche 25 décembre 2016 à l'Établissement public de santé mentale de Caen (Calvados).

L'attaque de Berlin sur marché de Noël a suscité d'autres réactions en Normandie, notamment politiques.

Une messe ce mardi 20 décembre 2016

A Caen, une messe sera célébrée en l'Église Saint-Jean à 18h30 "pour les victimes et pour la paix" d'après le père Laurent Berthout, curé de la paroisse et responsable de la communication du Diocèse de Bayeux et Lisieux dont Caen fait partie.

