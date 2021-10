Rénovation du centre culturel de Mont-Saint-Aignan

La rénovation totale du centre culturel Marc-Sangnier, à Mont-Saint-Aignan, devrait débuter à l’automne prochain, pour une ouverture prévue deux ans plus tard, en 2013. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 5,3 millions d’euros. D’une surface de 3 000 m2, le futur centre comprendra une salle de spectacle supplémentaire et d’une salle polyvalente pour accueillir danseurs et musiciens. En attendant la fin du chantier, les activités du centre vont être délocalisées sur plusieurs autres sites de la commune.