Le centre culturel Marc-Sangnier bientôt métamorphosé

Enfin, car son agrandissement et sa modernisation étaient évoqués depuis près de dix ans. Pour Pierre Léautey, le maire PS de la commune depuis 2008, ce sera le projet-phare de sa mandature.

Une scène qui comptera

Un des objectifs : rééquilibrer la Scène nationale qui lie Mont-Saint-Aignan à Petit-Quevilly depuis 2005, au profit de la première. “Notre salle était totalement inadaptée, pas fonctionnelle”, reconnaît Pierre Léautey. “Jusque-là, Petit-Quevilly (La Foudre) récupérait les productions les plus importantes, laissant à Marc-Sangnier les créations les moins accessibles”. La commune, soutenue par la Crea, les Conseils général et régional, l’Etat et la Caisse d’allocations familiales, débourse 6,49 millions d’euros pour remettre son centre socio-culturel, datant de 1965, sur une nouvelle dynamique.

Certains bâtiments vont tomber, d’autres seront refaits et des nouveaux naîtront, le tout aux normes Bâtiments basse consommation (BBC).

“Notre grande salle, avec 300 m2, formera la plus grande scène de théâtre de l’agglomération”, se réjouit le maire. Elle aura une jauge de 338 spectateurs, contre 220 aujourd’hui. Mais c’est aussi l’école de musique, regroupant les écoles municipale et de jazz, soit 600 élèves au total, qui ressortira ragaillardie et modernisée. Fini, “les salles mal insonorisées et mal isolées”. “Nous avons voulu conserver l’esprit du lieu depuis ses débuts : créativité et audace culturelle et sociale”, affirme Pierre Léautey. “Le futur centre abritera aussi des services sociaux et une bibliothèque associative”.