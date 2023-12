80e D-Day. La Mission Libération veut accorder aux derniers vétérans "toute leur place" lors des commémorations en Normandie

La Mission Libération a la charge d'organiser les cérémonies pour le 80e anniversaire du débarquement en Normandie en juin 2024. Vendredi 1er décembre, ses membres sont venus dans la Manche et dans le Calvados pour voir les différents sites de Saint-Lô, Cherbourg, Saint-Laurent-sur-Mer et Colleville. Ils ont pu faire le point sur différents dossiers.

Donne toute leur place aux vétérans

Ils ont travaillé avec les préfets des deux départements sur la sécurité, les axes routiers, mais aussi sur la logistique pour installer la presse et le public. Le contenu des cérémonies a aussi été au centre des réunions. "Il faut que ces cérémonies transmettent les messages qu'on a envie de transmettre, associent la population comme les visiteurs étrangers, qu'elles accordent toute leur place aux derniers vétérans, aux derniers témoins, parce que ce sera ça aussi le 80e anniversaire", détaille l'ambassadeur Philippe Etienne, le président de la Missions Libération.

Philippe Etienne souligne un "bilan très positif" de cette visite, et assure que tout avance bien. "On ne se dit pas du tout que juin, c'est dans longtemps. Juin, c'est très proche, il faut en être conscient. On travaille d'arrache-pied", explique-t-il. Tout sera prêt, il n'y aura pas de place pour l'improvisation. "Après, il peut y avoir des changements de dernières minutes dus à telles ou telles circonstances, mais pour cela aussi il faut se préparer", sourit l'ambassadeur.