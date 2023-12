Eure. Les 208 salariés de l'entreprise Holophane vont être officiellement licenciés

Du nouveau dans l'affaire de l'entreprise Holophane située aux Andelys dans l'Eure. Vendredi 30 novembre, le Tribunal de Commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Les 208 salariés de l'entreprise vont être licenciés.

L'entreprise en redressement judiciaire depuis 2022

En redressement judiciaire depuis novembre 2022, l'entreprise Holophane doit fermer ses portes. Malgré les efforts des autorités et des acteurs économiques locaux pour trouver des solutions, aucune issue favorable n'a été trouvée. Toutefois, le préfet de l'Eure a obtenu l'accord du ministre de l'Economie pour mettre en place un dispositif exceptionnel d'accompagnement individuel des salariés licenciés. Ce dispositif comprend la Prestation grands licenciements (PGL) et la mobilisation du fond d'accompagnement et de reconversion du secteur automobile. Chaque salarié bénéficiera d'un accompagnement personnalisé dans les prochaines semaines pour faciliter leur retour à l'emploi.

Les services d'Etat mobilisés

Une prestation d'appui sera également déployée pour aider les salariés faisant face à des difficultés financières, de logement, administratives, juridiques, de santé ou de mobilité. Les services de l'État seront mobilisés pour aider les salariés licenciés à saisir les opportunités d'emploi générées par les projets industriels en cours dans l'Eure et en Normandie.

