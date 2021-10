Ouverte depuis la mi-février, la boutique Bien-être et Nature propose des produits naturels et bio pour entretenir le corps et garder la santé. Entre huiles essentielles naturelles, produits diététiques et articles de massage, Bien-être et Nature attire aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes et les moins jeunes.



L’essor du bio

“C’est vrai que la majorité des personnes qui viennent sont des femmes, mais il arrive régulièrement de voir des hommes soucieux d’une bonne hygiène de vie et attentifs à l’entretien de leur corps”, explique Isabelle Mulot, gérante de la boutique. Afin que le bio devienne plus accessible à tous, le magasin vend également des produits cosmétiques de marques bio à des prix abordables.

“Il est difficile de trouver des produits cosmétiques de qualité qui ne sont pas hors de prix, c’est aussi pour cela que ma boutique plaît”, ajoute la gérante qui semble satisfaite de son implantation.

Dans ses projets, elle prévoit une extension de la boutique pour faire essayer à la clientèle soins du visage et huiles essentielles naturelles.

Pratique. Bien-être et Nature, 37 Quai de Paris, 02 35 15 95 79