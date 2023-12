Pollution aux nitrates. L'eau du robinet impropre à la consommation pour les bébés et les femmes enceintes dans des communes de l'Eure

Dans un communiqué officiel publié le jeudi 30 novembre, l'Agence régionale de la santé de Normandie annonce des restrictions concernant l'eau du robinet. En effet, après un contrôle, il est apparu qu'au niveau de la station du Bois du Moulin et du château d'eau d'Omonville, les concentrations de nitrates dans l'eau du robinet dépassaient la limite de qualité fixée à 50mg/L.

Interdiction pour les nourrissons et les femmes enceintes

De ce fait, l'eau du robinet ne doit plus être consommée par les femmes enceintes et les bébés, que ce soit pour les boissons ou les usages alimentaires. De l'eau en bouteille sera distribuée.

Les villes concernées par ces restrictions sont Crosville-la-Vieille, Epreville-près-le-Neubourg, Le Neubourg, Sainte-Colombe-la-Commanderie, Le Tremblay, Omonville, Villez-sur-le-Neubourg. Elles concernent également en partie Combon, rue de l'Eglise, et Vitot, le secteur plateau, indique l'ARS. La plus grande prudence est donc requise pour les populations les plus sensibles. Les personnes non concernées peuvent la consommer sans risque pour la santé.