Près de Bolbec. Ils vendent leur maison pour monter ensemble un refuge pour les chats

"Quand on trouve un sens à ce que l'on fait, on peut aller très loin." Elodie Dufresne, fondatrice de La Patte Normande, a décidé de changer de vie, "sans aucun regret". Lancée au Havre il y a douze ans, son association de protection animale prend en charge plus de 400 pensionnaires chaque année, principalement des chats errants ou abandonnés. Les animaux sont stérilisés, soignés et certains placés en famille d'accueil en vue d'une future adoption.

Un clos-masure du XVIIIe siècle

"Tous les jours, on nous signale des chats blessés, abandonnés. Au Havre, on manquait de place et moralement, c'est très difficile de refuser une prise en charge", poursuit Elodie Dufresne. La Patte Normande décide donc de créer un refuge et se lance dans un pari fou : quatre bénévoles vendent chacun leur maison, pour investir ensemble dans un clos-masure du XVIIIe siècle, basé à Bolleville, près de Bolbec.

"Le clos-masure de Guillerville est très connu dans la région, il a eu plein de vies. On a été ébahis par l'endroit", relate Yvanie Levée, qui a vendu sa maison sanvicaise pour suivre Elodie dans ce projet. Sur ces cinq hectares, les bénévoles peuvent vivre mais aussi envisager la création d'une chatterie, dans un ancien bâtiment agricole. Un projet à 50 000 euros, qu'ils espèrent récolter à travers une opération de financement participatif.

Un espace pour les chats en fin de vie

"Cette chatterie sera la maison des chats, avec une partie principale dédiée aux chats à l'adoption, une nurserie pour les chatons, une infirmerie, détaille la présidente. le but est aussi d'avoir un lieu pour les chats qui ne seront jamais adoptés car trop craintifs, malades ou en fin de vie."

Pour l'heure, le bâtiment est à rénover entièrement. "Même s'ils ne sont pas forcément sensibles à la cause animale, on espère trouver des artisans pour nous aider à retaper ce lieu magique." Dons financiers mais aussi matériels ou aide à la rénovation : La Patte Normande acceptera tous les coups de pouce. Dans un premier temps, elle doit recueillir 10 000 euros avant le 19 janvier 2024, pour financer la rénovation de la toiture.