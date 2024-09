Près de Bolbec. Le clos-masure de La Patte Normande retenu pour le Loto du patrimoine : "Une belle surprise !"

Plus de 155 millions d'euros : c'est le montant récolté depuis le lancement du Loto du patrimoine, incarné depuis six ans par l'animateur Stéphane Bern, en partenariat avec la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux.

Depuis lundi 2 septembre, l'édition 2024 est lancée, et on peut acheter des tickets à gratter pour aider à financer la rénovation de châteaux, moulins, édifices religieux ou autres sites patrimoniaux, partout en France.

"Un soutien qui fait du bien"

C'est le clos-masure de Guillerville, à Bolleville, près de Bolbec, qui a été sélectionné pour représenter la Seine-Maritime. "Cela a été une belle surprise, c'est un soutien qui, moralement, nous fait du bien !" réagit Elodie Dufresne, présidente de l'association La Patte Normande et copropriétaire de ce domaine du XVIIIe siècle, qui était à l'abandon depuis 20 ans. Comme trois autres bénévoles, elle a vendu sa maison il y a quelques mois pour acheter ce terrain, avec pour objectif d'y créer un refuge animalier.

Elodie Dufresne Impossible de lire le son.

Le Loto du patrimoine devrait notamment permettre de combler une marnière de 1 500m2 qui menace l'une des étables du clos-masure, située en face de la future chatterie. "Cela nous motive, car on constate que nous ne sommes pas les seuls à y croire, à se dire que ce clos-masure a une valeur historique, patrimoniale, régionale, et qu'il ne faut pas le perdre !", poursuit la présidente, qui rappelle que le clos de Guillerville est l'un des rares clos-masure, domaines typiques du pays de Caux, à être aussi vaste et aussi bien conservé.

Un projet social et patrimonial

"On ne veut pas le restaurer juste pour nous, mais pour qu'il soit accessible au public", rappelle Elodie Dufresne. L'un des bâtiments permettra d'accueillir des chats abandonnés. Un lieu de soin et d'adoption, qui permettra aussi d'accueillir des personnes en situation de handicap pour de la médiation. La Patte Normande ambitionne aussi, à terme, de faire du domaine un site de promenade où le public pourra découvrir une architecture typique tout en côtoyant des animaux de la ferme. "Il y a un volet social, un volet patrimonial, un volet de protection animale, c'est peut-être aussi ce qui a plu dans notre projet."

Elodie Dufresne Impossible de lire le son.

Sept tirages du Loto permettront de financer le Loto du patrimoine, tout comme une partie du montant des tickets à gratter, vendus 15€. "Plus il y aura de tickets vendus, plus la dotation pour les différents sites à restaurer sera grande, alors il faut gratter !", conclut Elodie Dufresne. On connaîtra le montant de la dotation attribuée au Clos de Guillerville à la fin de l'année 2024. Une cagnotte est toujours ouverte en parallèle pour aider à la restauration de la future chatterie.

Elodie Dufresne, en blanc, et Yvanie Levée ont mis toutes leurs économies dans l'achat de ce site.