Loto du Patrimoine 2024. Découvrez les cinq trésors normands sélectionnés 

Le Loto du Patrimoine, créé en 2018, est une initiative visant à sauvegarder le patrimoine historique en péril à travers la France. Lancé par Stéphane Bern, sous l'impulsion du ministère de la Culture et en partenariat avec la Française des Jeux, ce projet finance la restauration de monuments grâce à des jeux de loterie spécifiques, que vous pouvez trouver dans vos bureaux de tabac. Chaque année, une centaine de sites, dont une vingtaine sont dits "emblématiques", sont sélectionnés pour bénéficier de cette aide.

Pour 2024, cinq projets départementaux en Normandie ont été sélectionnés, en plus du projet régional qui concerne les Ecuries du Haras national à Saint-Lô. Ces initiatives visent non seulement à restaurer des bâtiments historiques, mais aussi à les intégrer dans la vie locale et à les rendre accessibles au public.

Les 5 projets normands sélectionnés pour 2024

1. Le clos-masure de Guillerville à Bolleville (Seine-Maritime)

Une ferme typique du Pays de Caux est en péril à cause d'une marnière (cavité souterraine) qui menace ses fondations. Le projet prévoit de combler cette cavité et de rénover les toitures dégradées, avec l'objectif de transformer ce clos-masure en un refuge pour animaux et un lieu d'accueil pour personnes en situation de handicap.

Clos-masure de Guillerville à Bolleville. - E. Dufresne

On vous en parlait déjà il y a quelques semaines :

• Lire aussi. Ils vendent leur maison pour monter ensemble un refuge pour les chats

La Patte Normande a décidé de créer un refuge et se lance dans un pari fou : quatre bénévoles vendent chacun leur maison, pour investir ensemble dans un clos-masure, basé à Bolleville, près de Bolbec.

"Le clos-masure de Guillerville est très connu dans la région, il a eu plein de vies. On a été ébahis par l'endroit", relate Yvanie Levée, qui a vendu sa maison sanvicaise pour suivre Elodie dans ce projet. Sur ces cinq hectares, les bénévoles peuvent vivre mais aussi envisager la création d'une chatterie, dans un ancien bâtiment agricole. Un projet à 50 000 euros.

Elodie Dufresne et Yvanie Levée devant le bâtiment qui servira de chatterie.

Fondée au XIIe siècle, cette abbaye cistercienne est le berceau de l'Ordre des trappistes. Le projet de restauration vise à ouvrir l'abbaye au public, tout en préservant la vie monastique. Les travaux, qui débuteront en 2025, incluent la restauration de bâtiments historiques et la création d'un parcours pour visiteurs.

Abbaye de la Trappe à Soligny-la-Trappe. - Fondation du patrimoine

Cette église de style romano-byzantin, fermée depuis 2003 en raison de sa vétusté, va être transformée en un lieu polyvalent accueillant activités culturelles et restauration. Le projet prévoit de restaurer la structure et de conserver les volumes actuels du bâtiment.

Eglise Saint-Paul à Granville.

4. L'ancienne rubanerie de Saint-Aubin-de-Scellon (Eure)

Cette ancienne fabrique de rubans, témoin du passé industriel de la région, va être restaurée pour devenir un lieu culturel et d'hébergement, avec un accent sur le terroir et la permaculture. Les travaux incluent la réfection de la toiture et des menuiseries.

Ancienne rubanerie à Saint-Aubin-de-Scellon. - Tra-Giang LANGET

Située au cœur de la ville historique de Falaise, cette église médiévale a subi les dommages de la Seconde Guerre mondiale. La restauration vise à redonner vie à ce monument symbolique, notamment à son porche Renaissance et à ses bas-côtés nord.

Carte postale de l'Eglise Trinité de Falaise, fin XIXe.

Le projet régional : Les écuries du Haras national à Saint-Lô (Normandie)

En 2024, pour la région Normandie, ce sont les écuries du Haras national à Saint-Lô qui ont été sélectionnées. Ce site emblématique, dédié à l'élevage équin depuis le XIXe siècle, va recevoir une dotation pouvant atteindre 500 000€ pour sa restauration. Le montant exact sera révélé lors des Journées européennes du Patrimoine en septembre.

Les écuries du Haras national à Saint-Lô. - Fondation du patrimoine

Pour soutenir le projet du loto du patrimoine, vous pouvez faire un don pour aider à la restauration d'un de ces lieux, ou bien acheter un ticket à gratter dans vos espaces tabac/presse habituels.