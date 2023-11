Carentan-les-Marais. Record de fréquentation pour le festival de cinéma Les Egaluantes

Le festival de cinéma les Egaluantes, qui s'est déroulé à Carentan-les-Marais du jeudi 23 au dimanche 26 novembre, a battu son record de fréquentation avec 5 300 entrées, soit une hausse de fréquentation de près de 20% par rapport à l'an dernier, et près de 5 000 visiteurs au Magic Mirror, le lieu de convivialité du festival.

De nombreux films ont fait salle comble : 800 entrées ont été enregistrées pour Les Rois de la Piste de Thierry Klifa, en présence du réalisateur et des comédiens Fanny Ardant, Nicolas Duvauchelle et Théo Navarro-Mussy, 628 entrées pour Nous Les Leroy de Florent Bernard en sa présence, près de 300 pour la projection test de Et maintenant on fait quoi de Lucien Jean-Baptiste en sa présence et celle de la comédienne Isabelle Nanty, et tout autant pour celle du film Le Garçon de Zabou Breitman et Florent Vassault en leur présence. Jusqu'à deux séances ont été ajoutées pour permettre au public de découvrir ses films en avant-première.

Le festival a également accueilli 1 400 scolaires, des écoles primaires, collèges et lycées, au cinéma et lors des ateliers d'éducation à l'image. Il a aussi proposé un après-midi pour Les P'tiots égalués à la Médiathèque, qui a fait salle comble pour la projection du court-métrage Jus d'orange, suivie d'un atelier et d'une lecture de contes.