Caen. Les commerces autorisés à ouvrir le dimanche en décembre

Il est temps de faire sa liste au père Noël, le 25 décembre approche à grand pas. A cette occasion, les commerçants de la ville de Caen sont autorisés à ouvrir le dimanche pour permettre aux habitants de jouer les lutins et de faire leurs emplettes pour les fêtes de fin d'année. Les commerces ont pu ouvrir le dernier dimanche du mois de novembre et vont pouvoir accueillir les clients les dimanches 3,10, 17 et 24 décembre. En plus des boutiques, les Caennais et habitants de l'agglomération peuvent profiter du marché de Noël qui vient d'ouvrir ses portes pour réaliser leurs achats. La cinquantaine de chalets présents dans le centre-ville sont ouverts tous les jours, sauf le jour de Noël, jusqu'au 31 décembre.