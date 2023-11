Caen. Le bal des lutins lance les festivités de Noël caennaise

L'esplanade Jean-Marie Louvel devant l'hôtel de ville de Caen s'est métamorphosée en une piste de danse géante, saturée de rires contagieux et de sourires rayonnants émanant des enfants. Ce samedi 25 novembre, de 16h à 17h, la magie s'est emparée de la ville avec l'organisation du bal des lutins par l'agglomération caennaise, marquant ainsi le lancement des festivités de Noël.

Une après-midi festive

Durant tout ce moment populaire, les participants, jeunes et moins jeunes, ont eu l'opportunité de danser au rythme entraînant de cinq musiciens issus de l'association Mandarine. C'était un moment de joie qui a réuni petits et grands dans une ambiance conviviale. Pour les plus gourmands, des stands proposaient des chocolats chauds afin de se réchauffer dans cet après-midi qui était comme féerique pour les enfants.

Ce samedi 25 novembre marquait l'ouverture de la grande roue sur cette même esplanade, l'occasion pour les curieux d'avoir une vue unique, de plus de 40m, sur toute la ville de Caen. Entre le boulevard Maréchal-Leclerc et la place de la République, une soixantaine de chalets du marché de Noël ont également ouvert et resteront jusqu'au 31 décembre.

Les enfants ainsi que leurs parents ont pu danser sur l'esplanade de l'hôtel de ville durant le bal des lutins. - Valentin Charlot

Cinq musiciens de l'association Mandarine ont donné de la voix pour offrir ce moment féerique aux enfants. - Valentin Charlot