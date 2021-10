Tes vacances à Rouen : les stages

Des sorties à la demi-journée ou à la journée, des stages ludiques, encadrés par des spécialistes, pour découvrir des milieux artistiques, professionnels ou naturels : les enfants de 8 ans et plus n’auront que l’embarras du choix. Initiations à l’équitation, au golf, aux techniques du cirque, à la constitution d’un groupe de rock, ateliers de peinture sur soie, de création de parfums, observation de la faune aquatique des milieux d’eau douce sont au programme. Les plus gourmands ne manqueront pas les fabrications et dégustations de chocolat ou de plats sucrés ou salés. Une incursion dans le monde de la télévision ? L’espace de quelques jours, votre adolescent deviendra journaliste, reporter, présentateur, technicien son, lumière ou cameraman.

L’UDPS 76 propose aussi une formation aux premiers secours, c’est-à-dire l’apprentissage nécessaire à la bonne exécution des gestes qui sauvent.

Pratique. Tél.02 35 08 68 74.

AGENDA

. Equitation 8-15 ans, les 18, 22, 26, 29 avril, 8h30-12h30, Centre équestre de Quincampoix

. Parc Astérix 12-17 ans, le 19 avril, 7h-19h

. Karting 13-17 ans, les 20 et 28 avril, 13h15-16h30, Rouen Espace Karting

. Paint Ball 12-17 ans, 21 avril, 13h30-17h, Le Houlme

. Initiation au golf 11-17 ans, 22 avril, 8h30-12h30, Golf Rouen La Forêt Verte à Bosc Guérard

. Formation aux premiers secours 10-17 ans, les 18 et 19 avril, 9h30-12h et 13h30-16h, Maison Saint-Sever

. Atelier chocolat 9-15 ans, stages : 18 et 19 avril ou 20 et 21 avril, 9h30-12h30, « Faîtes le vous-même », 2 place du 39e RI, Rouen

. Fais l’acrobate 8-14 ans, du 18 au 22 avril, 13h30-16h30, Gymnase Thuilleau

. Toi aussi, deviens magicien 8-15 ans, du 18 au 22 avril, 14h-17h, Maison Saint-Nicaise

. Monte ton groupe de Rock ! 11-17 ans, du 18 au 22 avril, 14h-16h30, Maison des Jeunes Rive Gauche

. Atelier sucré, salé et épices 9-15 ans, du 26 au 27 avril ou du 28 au 29 avril, 9h30-12h30, « Faites le vous-même », Passage de la Petite Horloge, Rouen

. Reporters télé 13-17 ans, le 26 avril 9h30-16h-30 Accueil de loisirs des Essarts Grand-Couronne, le 27 avril 9h-12h Accueil loisirs “Le Petit Prince”, le 28 avril 9h-16h30, accueil de loisirs Salomon,

. Animaux d’eau douce 8-12 ans, du 26 au 28 avril, 9h-17h, Tél.02 35 07 44 54