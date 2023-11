Calvados . Infirmière, elle invente des bouillottes pour soulager les règles douloureuses

Une femme sur deux souffrirait de règles douloureuses en France, selon un sondage Ifop réalisé en 2021. Virginie Delval, infirmière de 48 ans, a une idée simple mais lumineuse qui pourrait soulager un bon nombre de femmes souffrant de douleurs menstruelles.

Dire stop aux médicaments

Cette bouillotte en forme de cœur peut se placer devant, au niveau du bas-ventre, ou à l'arrière pour le mal de dos.

L'entrepreneuse s'est lancée dans la conception de bouillottes chauffantes, discrètes et portables. "Au départ, j'avais développé ce produit pour mon besoin personnel car j'ai toujours connu les douleurs de règles, raconte celle qui a ensuite subi une ablation de l'utérus. Ma grand-mère m'avait proposé, il y a très longtemps, de mettre une bouillotte sur mon ventre." Pourquoi pas faire confiance au bon vieux remède de grand-mère ? C'est chose faite. La Calvadosienne voulait aussi dire stop aux médicaments en apportant "une solution douce, naturelle et respectueuse de l'environnement". Elle s'est lancée dans l'aventure il y a quatre ans, grâce à Normandie incubation, et baptise son entreprise "Bellydoo". "Belly" pour ventre en anglais et "doo" en référence à la douceur.

La bouillotte est composée de deux parties. La pochette qui contient des noyaux de cerises se glisse dans un tissu.

Pour s'adapter au rythme de vie de femmes actives, elle imagine une bouillotte portable, qui s'attache autour de la taille grâce à une ceinture ajustable "qui permet de libérer nos mains". Elle se place devant le bas-ventre ou au niveau des lombaires, pour les maux de dos. A base de graines de lin ou de noyaux de cerises, la bouillotte est chaude après quelques minutes au micro-ondes. Encore faut-il en avoir un à proximité… L'extérieur de la poche est fabriqué grâce à des chutes de combinaison de plongée. Pour la fabrication, elle s'est rapprochée des petites mains de la Chiffo, un atelier de réinsertion à Caen, et de l'Atre 61, Atelier tremplin pour la réinsertion et l'emploi à Alençon (Orne). Un projet local et solidaire.