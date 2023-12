Place du commerce. Des nouveautés à Cherbourg-en-Cotentin

Les nouveau-nés et les enfants ont aussi droit à leur magasin. Un nouveau commerce dans ce domainevient d'ouvrir à Cherbourg.

Vendredi 6 octobre, un nouveau magasin pour les nouveau-nés et enfants a ouvert ses portes, au 12 rue Maréchal-Foch à Cherbourg : Les Bambins Concept Store. Julie Cauvet et Romain Le Roch sont les gérants de ce nouveau concept, suite logique de la boutique en ligne lesbambinsconceptstore.fr. "Nous avons eu un petit garçon, nous aimons l'univers de l'enfance", explique le couple. La boutique est ouverte du mardi au mercredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, et du jeudi au samedi, de 9h30 à 19h. Tél. 07 60 04 74 59.