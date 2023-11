Bayeux. Un tableau à 33 millions d'euros prêté par le musée d'Orsay

Le Musée d'Art et d'Histoire Baron Gérard de Bayeux a réalisé une sacrée opération. Pendant trois mois, du 30 mars au 23 juin 2024, le MAHB va héberger une œuvre pointilliste de Georges Seurat, Port-en-Bessin, avant-port, marée haute, prêtée par le musée d'Orsay, de Paris. "On y est allés au culot !", s'amuse Loïc Jamin, adjoint au maire en charge des musées, du tourisme, de l'attractivité et de la valorisation du patrimoine pour expliquer la belle affaire auprès de La Manche Libre ce jeudi 23 novembre.

"On lorgnait dessus depuis des années", souligne-t-il. "Le musée d'Orsay nous a demandé de prêter notre tableau Portraits à la campagne de Gustave Caillebotte, à un musée partenaire pour un échange, relate l'élu. Or, ce musée possédait deux structures, l'une en France et l'autre aux Etats-Unis et nous ne souhaitions pas que le Caillebotte soit éloigné trop longtemps. Donc on a refusé et c'était culotté parce que, dans le même temps, je savais que Orsay préparait les 150 ans de l'impressionnisme en 2024 et organisait ses prêts pour des expositions hors les murs. Nous avons demandé ce tableau de Seurat, une œuvre sur laquelle on lorgnait depuis des années ! C'était donc au culot, mais ça fait partie des bonnes relations qu'on entretient depuis des années avec le musée d'Orsay."

Georges Saurat est à l'origine de la technique du pointillisme, ce qui fait donc de cette toile un chef d'œuvre dont la valeur est colossale. Estimé à 33 million d'euros, le tableau offre une petite particularité touchante : la partie inférieure du cadre est aussi constellée de petits points. "Il y a huit tableaux de Seurat de cette période précise au monde et, sur les huit, celui que nous recevrons est le seul faisant partie d'une collection publique, les autres appartiennent à des collections privées", précise Loïc Jamin.