Caen. Le Salon de l'étudiant fait son retour au Parc des expositions

C'est un évènement incontournable pour choisir son orientation ou son futur métier. Le Salon de l'étudiant revient au Parc des expositions de Caen, vendredi 1er et samedi 2 décembre. Près de 150 exposants seront présents tout le week-end pour répondre aux questions. Parmi eux : l'armée, la Région, l'université de Caen, le CHU, le Crous, Twisto, l'Ensicaen ou encore l'EM Normandie et de nombreux lycées. En plus de ces exposants, des conférences sont organisées vendredi et samedi.

Une vingtaine de conférences

Cette session s'ouvre vendredi dès 9h du matin avec "Rejoindre les Finances publiques : qui mieux que vous ?". Tout au long de la journée, d'autres thèmes seront abordés comme "Se former aux métiers de l'intelligence artificielle, du web et du numérique à l'Université", "Parcoursup : entrer dans l'enseignement supérieur" ou encore sur les métiers de la santé.

L'inscription au Salon de l'étudiant est gratuite et obligatoire.