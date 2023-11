Sur un air latino est sorti en mai 2003, et le titre s'est écoulé à 700 000 exemplaires ! Le clip, tourné à Cuba, a conquis la France. Cela fait donc 20 ans cette année, et Lorie a décidé de sortir une nouvelle version de la chanson avec BRÖ, rappeuse et chanteuse de 25 ans.

Cette nouvelle version est elle aussi dotée d'un clip, qui mêle images d'époque et images actuelles.