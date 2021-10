Le Havre. Des nouveautés au sein de l'Espace Coty

"Ça s'en va et ça revient", chantait Claude François. C'est aussi le lot du commerce avec des concepts, qui arrivent et qui durent pour les plus heureux, alors que d'autres, moins en verve, ferment boutique et s'en vont. Au Havre, l'Espace Coty, à deux pas de l'hôtel de ville, se porte bien, d'après le directeur de ce centre commercial regroupant 73 magasins, Benoît Héron, en poste depuis environ cinq ans. "L'année écoulée a été bonne dans la mesure où, en dépit de travaux lancés dans l'Espace Coty et dans le parking, qui ont un peu gêné nos clients, les Havrais nous ont conservé leur confiance et la fréquentation est restée stable. Chaque année, nous accueillons 6,5 millions de visiteurs." Des visiteurs, qui ont pu constater l'arrivée de sept nouvelles enseignes depuis avril 2019, dont deux en ce début janvier, dans le domaine de la restauration thaïlandaise et des services, avec respectivement Pitaya et Cher Monsieur (coiffeur et barbier).

En 2020, trois ou quatre nouveaux concepts devraient s'installer à Coty. Ce qui est certain, c'est que les travaux menés depuis l'été 2019 vont s'achever fin janvier-début février. Résultat : plus de confort et plus de services pour les visiteurs du centre commercial. Les sanitaires vont être déplacés et agrandis. Les jeunes parents pourront aussi bénéficier d'un espace appelé "baby lounge". Création également d'une zone de jeux pour les enfants, sans oublier le réaménagement du parvis. De quoi renforcer l'attractivité de ce lieu, qui, déjà, ne manque pas d'atouts d'après son directeur. "Nous avons l'offre commerciale la plus complète sur la place du Havre. Cela va de l'alimentaire jusqu'à la beauté, en passant par la santé, l'équipement de la maison, la mode, les loisirs et les services", affirme Benoît Héron, directeur d'un centre, qui dispose sous ses pieds de 900 places de parking. Coty est aussi desservi par les transports en commun avec le bus et le tramway.