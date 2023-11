Normandie. Tempête Frederico : des rafales à 120km/h attendues jeudi 16 novembre

Il faudra composer une nouvelle fois avec la pluie et le vent. A partir de jeudi 16 novembre dans la matinée, une forte dépression est attendue sur toute la France et en particulier sur la côte ouest. Placée en vigilance jaune comme cinquante autres départements du nord de la France, la Manche devrait être frappée avec des rafales allant jusqu'à 120km/h.

Si la tempête Frederico devrait s'installer dans l'après-midi sur l'ensemble de la Normandie, les vents attendus restent tout de même moins puissants que ceux de la tempête Ciaran. On attend 110km/h sur l'ensemble des côtes et des bourrasques à 90km/h dans les terres. Comme jusqu'à présent, cette dépression sera accompagnée de fortes précipitations. La Seine-Maritime, est placée en vigilance jaune pluie et inondations. Des risques de crue sont toujours maintenus pour la Vire.

Les vents tempétueux devraient s'apaiser dans la soirée avec quelques éclaircies pour vendredi 17 novembre.