Deux photographes américaines à la conquête de Rouen

Sélectionnées par un jury, dans le cadre d’un programme lancé par Atout France, elles rapporteront dans leurs valises des clichés de Rouen, vue à travers deux prismes : l’impressionisme et l’éco-communauté. “Elles ont un regard complètement neuf sur la ville, s’émerveillent de tout et voient ce que l’on ne remarque plus”, note Killian Penven de l’office de Tourisme, qui les a accompagnées tout au long de leur séjour.

“Ce sont des artistes qui font leur propre art. Elles ont été choisies parce qu’elles apportent une nouvelle vision de l’art”, explique Tim Wride, conservateur supervisant le travail des étudiantes. Les photographies retenues feront partie de l’exposition “Destination France” organisée à Los Angeles et New-York. Elles rejoindront celles des autres étudiants envoyés à Metz, Toulouse et la Martinique. Un livre est également en projet.