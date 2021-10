Pacific Vapeur Club, à la force du charbon !

Dernière de ce genre en France, classée monument historique, elle est la raison d’être du Pacific Vapeur Club, association de 400 adhérents présidée par Alain Rapineau. Avec leur locomotive et les neuf voitures d’époque, ils sillonnent la France à la force du charbon.

En service jusqu’en 1968, puis abandonnée à Dieppe (après avoir servi à réchauffer le fuel des ferries pour New Haven !), elle fut sauvée de la ruine dans les années 1970. En 1983, le Pacific Vapeur Club vit le jour. Trois ans plus tard, après 8 000 heures de travail, l’association organisa son premier voyage.

Pouvant rouler à 120 km/h, aujourd’hui limitée à 100 km/h, la Pacific 231 G 558 est à nouveau à l’arrêt depuis septembre 2009, victime d’une importante panne. En attendant les dernières réparations, l’association organise un voyage le 14 mai entre Sotteville et Etrépagny. Mais cette fois… les voitures seront tractées par une locomotive diesel.

Pratique. Pacific Vapeur Club, BP 115 - 76303 Sotteville-lès-Rouen Cedex. Rens. 02 35 72 30 55 et pacificvapeurclub.free.fr.