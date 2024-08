[Photos] Sotteville-lès-Rouen. Les membres de l'association "Les voisins ECO jardiniers" entretiennent le jardin Rosemonde

"L'idée était de créer un jardin à côté de l'école Jean-Rostand", assure Emmanuel Jamin, président de l'association "Les voisins ECO jardiniers". "Il y a une vraie volonté de la part de la Ville de développer ces jardins partagés. Pour ce jardin Rosemonde, une réunion publique a été organisée en amont", raconte Eve Cognetta, adjointe au maire au développement durable.

"La mairie a mis à disposition le terrain en septembre 2023"

Pendant le confinement, Emmanuel Jamin a créé un jardin potager à son domicile. Souhaitant aller plus loin dans sa démarche, il a eu l'idée d'utiliser la parcelle située à côté de l'école Jean-Rostand qui n'était pas exploitée. "Mon fils est allé dans cette école", raconte Emmanuel. Il connaissait donc bien le secteur. "J'ai demandé à la mairie d'utiliser cette parcelle, car avec d'autres voisins, on était très motivé pour créer un potager", poursuit-il. En septembre 2023, la mairie leur a mis à disposition le terrain et en décembre, Emmanuel a créé l'association "Les voisins ECO jardiniers".

Créer des buttes avant de planter les graines

Au total, ils sont une dizaine au sein de l'association à entretenir le jardin. "L'idée était de créer un lieu où les personnes peuvent venir partager et échanger des techniques de jardinage", livre Emmanuel Jamin. Ce jardin partagé permet aussi de "créer du lien avec les voisins du quartier". De nombreuses variétés sont cultivées dans la parcelle sottevillaise : topinambour, chou Daubenton, ciboulette, betterave, courge, haricots, maïs, tournesols, etc.

Et pour s'en occuper, le président des "Voisins ECO jardiniers" peut compter sur Claude Gaignon, membre de la structure. "Je viens participer à tous les travaux d'entretien, de désherbage, de plantation et de récolte." Ce qu'il aime, c'est aussi "le lien qu'on peut avoir avec différentes personnes pour faire visiter le lieu", complète-t-il. "On parle aussi de culture, de musique, de littérature ou d'autres sujets d'actualité. C'est un moyen de partager nos connaissances", dévoile Claude Gaignon.

Les récoltes distribuées entre les membres de l'association

Les fruits et les légumes récoltés sont dispatchés entre les membres de l'association. Et à la rentrée, Emmanuel Jamin espère faire découvrir le jardin Rosemonde aux élèves de l'école Jean-Rostand par le biais d'ateliers. Le projet est en cours de discussion.

Emmanuel Jamin, président de l'association "Les voisins ECO jardiniers", a installé deux cabanes à insectes où les coccinelles, les abeilles solitaires et les araignées peuvent se réfugier.

Dans le jardin sottevillais Rosemonde, des tournesols ont aussi fleuri.

Le jardin Rosemonde dispose d'une cuve à récupération d'eau de pluie.