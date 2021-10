La recette : crevettes en sauce rose

Préparation : 10 minutes.

Quelques belles feuilles de laitue ou de batavia

300 g de crevettes roses décortiquées ou 500 g decrevettes non décortiquées

Pour la vinaigrette

1 cuillerée à café de moutarde

1 cuillerée à soupe de concentré de tomate

1 cuillerée à soupe de vinaigre

4 cuillerées à soupe d’huile de tournesol

Sel, poivre

Si vous avez acheté des crevettes entières, décortiquez-les et conservez leur jus. Remettez-les au frais

Préparez la vinaigrette : mélangez la moutarde, le vinaigre, le concentré de tomate et, éventuellement, le jus des crevettes ; salez et poivrez. Battez énergiquement avec un fouet métallique en versant l’huile en filet. Mélangez cette sauce aux crevettes.

Répartissez les feuilles de salade dans les assiettes, garnissez de crevettes en sause rose et placez au frais jusqu’au moment de servir.



Notre conseil : vous pouvez ajouter 1 cuillerée à café de whisky et quelques gouttes de tabasco à la sauce rose si vous la préférez plus relevée.