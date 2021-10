Recette pour 4 personnes

- 1 carotte, 50 g de pousses de bambou, 4 oignons nouveaux

- 1 cuillère à soupe de miel liquide, 1 de ketchup

- 1 cuillère à café de sauce de soja, 1 morceau de gingembre (2,5 cm) frais pelé et finement rapé

- 1 gousse d’ail pelée et écrasée, 1 cuillerée à soupe de citron vert, 2 petits coeurs de laitue

- 175 g de crevettes épluchées, 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche ciselée



Pour le décor

Feuilles de coriandre fraîche et rondelles de citron vert

Coupez la carotte en petits bâtonnets, hachez grossièrement les pousses de bambou et coupez finement les oignons. Mélangez le tout.

Dans un wok ou une grande sauteuse, portez à ébullition le miel, le ketchup, la sauce de soja, le gingembre, l’ail et le jus de citron vert et 3 cuillerées à soupe d’eau.

Ajoutez les légumes et faites cuire à découvert 2 à 3 mn jusqu’à ce qu’ils soient bien chauds. Ajoutez les crevettes et faites cuire 2 mn.

Eteignez le feu et laissez refroidir quelques instants.

Effeuillez les cœurs de laitue et rincez-les légèrement.

Ajoutez la coriandre hachée au mélange, salez, poivrez et remuez. Garnissez les feuilles de laitue de la préparation aux crevettes, parsemez de coriandre fraîche et de rondelles de citron vert et servez aussitôt.